Абдулла выступил в весовой категории до 84 кг. Гелисханов является воспитанником долаковской школы вольной борьбы.

Надо отметить, что грэпплинг является одним из современных видов спортивных единоборств, который совмещает в себе различные виды борцовских дисциплин и имеет минимальные ограничения при использовании удушающих и силовых приёмов. Данный вид единоборств был разработан на основе наиболее эффективных приёмов, присутствующих в боевом самбо, дзюдо, бразильском джиу-джитсу и вольной борьбе.

При этом, несмотря на то что в грэпплинге действительно присутствует минимальное количество ограничений, он считается очень умным видом современных единоборств, в котором от спортсмена требуется наличие не только высокой выносливости и силы, но и отличных морально-волевых качеств, нацеленности на победу, а также высокой техники. В связи с этим грэпплинг секции становятся всё более популярными во всём мире, не исключением является и Россия.

К грэпплингу в Москве проявляется все больший интерес, ведь этот вид спорта один из самых неоднозначных и зрелищных. Он отличается от джиу-джитсу, дзюдо, вольной борьбы и других видов боевых искусств. В целом грэпплинг можно назвать их синтезом, ведь он включает техники и приемы целого ряда единоборств.

Занятия этим видом борьбы помогут вам изучить и освоить бросковую технику, удержания, перевороты, а также болевые и удушающие приемы. При этом правила запрещают использовать удары, давление на глаза и другие приемы с высокой степенью травматичности. В первую очередь грэпплинг — это демонстрация техник, ведь здесь побеждает не грубая сила, а виртуозное владение техническим арсеналом. Чтобы одолеть противника, бойцу необходимо иметь развитое чувство баланса, уметь распределить вес тела, грамотно мыслить и быстро принимать решение в критических ситуациях.

Это не просто борьба, а своего рода шахматы на татами, как часто называют данный спортивный стиль.

Своим появлением этот вид спортивных единоборств обязан арабскому шейху Тахнун Бин Зайеду аль Нахияну. Являясь убежденным поклонником боевых искусств, он предложил идею проводить состязания между бойцами разных школ, что позволяло сторонникам разных видов боевых искусств демонстрировать свои навыки. Первый турнир по новому стилю борьбы прошел в Арабских Эмиратах в 1998 году с призовым фондом в один миллион долларов. В нынешнем году это мероприятие отпразднует свой 22-летний юбилей.

В настоящее время клубы грэпплинга имеются по всему миру. Это направление стало очень популярным в США и Европе, а также в нашей стране.