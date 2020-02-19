Ранее ингушский футболист выступал за «Спартак» (Семей), алма-атинский «Кайрат» и павлодарский «Иртыш». В 2018 году дебютировал в составе национальной сборной Казахстана по футболу. Отметим, что 29 февраля этого года «Кайсар» сыграет против «Астаны» за Суперкубок Казахстана по футболу. Также футбольный клуб «Кайсар» обеспечил себе место в квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2020/2021.

Свои футбольные университеты Магомед Парагульгов прошёл в родном алма-атинском клубе «Кайрат», но заниматься футболом с пяти лет начал в Бельгии, на уровне детско-юношеской секции. В 12 лет он переехал в Казахстан и с 2012 года выступал за казахстанский «Кайрат». С августа по ноябрь 2015 г. выступал за «Спартак» из города Семей в первой лиге чемпионата Казахстана. За этот клуб он провёл шесть матчей, забил один гол и получил одну жёлтую карточку. Всего в первой лиге сыграл 17 матчей, забил четыре мяча, в турнире дублеров провел 52 матча, забил три мяча. Атакующий полузащитник «Кайрата» Магомед Парагульгов в матче 24-го тура против «Шахтёра» 20 августа 2017 года дебютировал в казахстанской Премьер-лиге. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте вместо Михаила Бакаева.

Магомед прошёл тернистый путь: выступал в юности в бельгийском «Рупель Боом», а потом уже попал в «Антверпен», тренировался в клубе «Борнем». Там же, в Бельгии играл за ингушский «Ангушт», поддерживал форму в Бразилии. Напомним, Магомед Абукарович Парагульгов родился 26 марта 1994 года в городе Алма-Ата (Казахстан).

На вопрос «На каких позициях Вы можете сыграть?» Парагульгов ответил так: «Могу сыграть опорника, могу под нападающими. В основном, действую в центре поля».

Кроме футбола у Магомеда есть ещё один любимый вид спорта — гольф. «Любой вид спорта — это красота, грация, демонстрация не только физических возможностей, но и умственных способностей. С недавних пор втянулся в гольф. Потому что мой друг профессионально им занимается. Теперь в свободное время тоже играю. У гольфа много общего с футболом. Стратегия и тактика, например. Но у нас всё делается в движении, а там ходят пешком. И всё же от гольфа получаешь одни положительные эмоции», — отметил ингушский футболист.