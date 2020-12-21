Цель конкурса — выявление и поддержка креативных бизнес-идей, направленных на популяризацию спорта. Согласно условиям, представленный на конкурс стартап должен быть уже действующим, а также демонстрировать потенциал роста. Победитель получит 1 млн рублей на развитие проекта. Всего в рамках конкурса финансовую поддержку получат 10 проектов.

Организаторы конкурса — Министерство спорта России и АНО «Национальные приоритеты», при поддержке «Первого» канала. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте спортигра. рф до 15 февраля 2021 г. Итоги будут подведены в апреле 2021 г.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, проект продлится 3 месяца, в течение которых на базе конкурса будет работать акселератор. Эксперты проведут для участников конкурса серию образовательных мероприятий и помогут снять основные барьеры на пути к успешной реализации креативных идей в области продвижения массового спорта.

Отбор конкурсантов и победителя будет проводить экспертный совет, в который вошли ведущие управленцы российского спорта, создатели успешных стартапов и действующие спортсмены. Среди них — сооснователи международных соревнований по триатлону Ironstar Владимир Волошин и Максим Журило, председатель совета директоров ФК «Зенит» Елена Илюхина, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Василий Конов, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова, известный марафонец и владелец сервиса онлайн-тренировок S10.run Юрий Строфилов, главный исполнительный директор биотехнологического стартапа Bioniq Health — Tech Solutions Вадим Федотов и другие.

«Число россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, с каждым годом увеличивается. И среди них немало тех, кто создает и развивает свои спортивные проекты, вовлекая в здоровый образ жизни окружающих людей. Мы поддерживаем тех, кто популяризирует физическую активность, кто делает спорт нормой жизни. Уверен, что участие в этом проекте создаст для энтузиастов спорта дополнительные возможности самореализации», — отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Ты в игре!» — большой федеральный проект. Совместно с ведущими экспертами мы разработали механику поддержки бизнес-энтузиастов в массовом спорте. Проект представит лучшим участникам главное конкурентное преимущество — знания и опыт лидеров индустрии«, — объяснила София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

Контактные телефоны: советник министра спорта Российской Федерации Михеева Лариса Евгеньевна +7 (910) 090-88-66, mikheeva@minsport. gov. ru; пресс-секретарь АНО «Национальные приоритеты» Оксана Дронова + 7 (925) 642-95-09, o. dronova@nationalpriority. ru.