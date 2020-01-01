Хоккей

Дебют удался

Ингушские хоккеисты стали призерами кубка Деда Мороза в Ставрополе

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Юные ледовые рыцари из команды «Асса» завоевали серебряные награды в Ставрополе, где в канун Нового года проходил хоккейный турнир «Кубок Деда Мороза».

На протяжении 2 дней первенство на льду оспаривали 6 детских хоккейных коллективов из Ставропольского края, Ейска и Ингушетии. Каждой команде пришлось сыграть по 4 матча.

Стартовая игра ингушских мастеров шайбы со старшим составом ставропольского «Тайфуна» пошла не по запланированному сценарию, завершившись со счетом 9:3 в пользу хозяев ледовой арены. Возможно, на результат встречи повлияло волнение, ведь, в отличие от оппонентов, для наших хоккеистов данные соревнования были первыми в их спортивной карьере. Позже спортсменам все же удалось собраться и показать все свое мастерство.

В 3 последующих матчах ингушские ледовые рыцари буквально разгромили соперников — младший состав команды «Тайфун» (10:0), ХК «Орлы» (8:0) и «Викторию» (3:0). А вратарь «Ассы» Расул Дидигов и подавно не пропустил больше ни одной шайбы в свои ворота, чем немало порадовал болельщиков, в числе которых были не только родные и близкие ребят, но и олимпийский чемпион по боксу 2008 года Рахим Чахкиев.

Узнав о том, что в хоккейных баталиях в СТЦ «Ставрополь Арена» участвует ингушская команда, именитый спортсмен решил поддержать земляков. А после турнира лично поздравил хоккеистов и их наставника Александра Плотникова с первым в их жизни успехом.

На церемонии награждения команде был вручен кубок, медали и грамоты, а нападающий «Ассы» Ахмед Мальсагов получил специальный приз и был назван лучшим нападающим турнира. Все участники состязаний также получили сувениры из рук главного новогоднего волшебника.

Отметим, что хоккеисты команды «Асса» тренируются на арене ледового дворца «Башлоам» в Магасе, в котором расположилась хоккейная академия имени двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова. Наставником юных чемпионов является Александр Плотников.

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