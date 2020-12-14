В эти выходные в регион приехали звёзды мирового хоккея и футбола с миссией по популяризации командных видов спорта и для проведения мастер-классов для 130 юных спортсменов. Среди них олимпийские чемпионы Александр Якушев, Сергей Бабинов, Владимир Мышкин, президент Центра подготовки юношеских сборных России по хоккею имени В. В. Тихонова, вице-президент Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычев, девятикратный чемпион России по футболу Дмитрий Ананко, заслуженный мастер спорта СССР Алексей Прудников, двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка Федерации футбола СССР, Кубка Португалии Александр Мостовой, обладатель Кубка России Альберт Саркисян, чемпион Европы по мини-футболу Денисов Олег и другие.

Первый день пребывания в республике гости посвятили хоккею. Легендарные спортсмены показали на льду арены имени Александра Якушева «Эрзи», как обойти противника и выиграть поединок в игровом эпизоде, обучили своим фирменным обводкам, трюку ложной потери шайбы, финту клюшкой на бросок и передачу и другим приемам, которые привели их к победе в чемпионатах мирового уровня и Олимпийских играх. Встреча вдохновила и стала прекрасным стимулом для достижения новых спортивных и жизненных высот для 60 ингушских детей.

Ветераны спорта отметили в юных ингушских хоккеистах энтузиазм и чувство здоровой конкуренции. «У вас ребята смелые, волевые, целеустремленные. С таким желанием играть, бесстрашием и чувством соперничества — только в хоккей», — отметил один из гостей.

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства РИ, позже состоялось подписание соглашения между Центром подготовки юношеских сборных России по хоккею имени В. В. Тихонова и Министерством по физической культуре и спорту Ингушетии об оказании поддержки в развитии хоккея в республике.

«Мы хотим, чтобы республику прославляли в том числе и свои хоккеисты. Для этого мы строим ледовые арены, поддерживаем детский спорт. Сегодня заключили соглашение с Центром подготовки юношеских сборных России по хоккею имени В. В. Тихонова об оказании поддержки в развитии хоккея в республике. Рассчитываем, что в скором будущем в олимпийской сборной зазвучат имена наших ребят, которые в победном интервью с гордостью будут говорить: «Этим приемам на льду меня в 2020 году учили Легенды». Искренне благодарю всех уважаемых гостей и организаторов этого спортивного праздника», — прокомментировал событие Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Мероприятия прошли в рамках программы празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией.