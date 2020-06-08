Инициатива Арсамакова нашла широкий отклик в соседних регионах, и «Ингушские игры» стали отборочным этапом на Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. Таким образом, «Ингушские игры» фактически превратились в «олимпийские» игры Кавказского региона. Традиционно этот фестиваль проводится в Ингушетии с 2009 года.

По словам Арсамакова, главной целью создания игр было возрождение забытых культурных традиций и сохранение духовно-нравственных ценностей через воспитание у молодёжи чувства патриотизма. Идея организации игр полностью себя оправдала. С каждым годом соревнования становятся все масштабнее и популярнее. Кроме того, важно подчеркнуть, что фестиваль изначально подразумевал соревнования не профессионалов, а спортсменов-любителей.

Арсамаков отмечает, что ингушский народ имеет богатые и оригинальные игровые спортивные традиции, возрождение которых способно внести значительный вклад в мировую культуру. Отрадно отметить, что с идеей возрождения национальных видов спорта Ингушетии связано создание в 2011 году Федерации этноспорта России. Как отметили в пресс-службе Минспорта Ингушетии, ведомство надеется, что проект национальных видов спорта получит дальнейшее развитие и процветание.

Стоит вспомнить немного предыстории этих событий. В 2010 году, по предложению ингушских властей и лично Исраила Арсамакова, фестиваль был взят под крыло федерального центра и получил новое название — «Кавказские игры». «Кавказские игры» были включены в стратегию социально-экономического развития СКФО до 2025 года, а оргкомитет фестиваля возглавил лично Александр Хлопонин.