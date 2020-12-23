Тренер команды Александр Плотников совместно с родителями подготовил для юных мастеров шайбы каверзные вопросы об истории отечественного и мирового хоккея.

«Вы знаете, какой формы была первая хоккейная шайба, сколько раз сборная СССР выигрывала чемпионат мира и кто самый высокооплачиваемый российский хоккеист в НХЛ? А наши ребята знают ответы на все эти вопросы и не только. Представьте, как тяжело нам было выбрать победителей в сегодняшней викторине, посвящённой Дню отечественного хоккея!» — прокомментировал итоги конкурса представитель команды.

По результатам викторины, трем самым эрудированным игрокам команды, правильно ответившим на максимальное количество вопросов, вручили символические награды. А завершился хоккейный праздник традиционным памятным фото.

Стоит отметить, что история праздника, Дня отечественного хоккея, уходит своими конями в далекий 1946 год. 22 декабря 74 года назад стартовал первый чемпионат СССР по хоккею. Он состоял из двух этапов — предварительных игр и финального турнира. Хоккейные матчи проходили в нескольких городах, а финал сыграли в Москве, на стадионе «Динамо».

Спустя 8 лет, в 1954 году, состоялся дебют советских хоккеистов на чемпионате мира. Вплоть до 1991 года сборная СССР 22 раза становилась обладателем золотых медалей мирового чемпионата и 7 раз одерживала победу на зимних Олимпийских играх.

После распада СССР уже сборная РФ впервые стала чемпионом мира в 1993 году, затем наши хоккеисты повторили свой триумф в 2008, в 2009, в 2012 и 2014 годах. На данный момент российская команда является пятикратным чемпионом мира по хоккею с шайбой.

Традиционно День отечественного хоккея отмечают массовыми мероприятиями, показательными выступлениями команд и товарищескими играми, которые даже несмотря на пандемию коронавируса проводятся по всей стране.

В Ингушетии, в отличие от большинства традиционно хоккейных регионов, этот вид спорта является одним из самых молодых. Правда, местные хоккеисты-любители уже успели сыграть в финале Всероссийского фестиваля в Сочи, а детская хоккейная команда «Асса», дебютировавшая в декабре 2019 года, регулярно становится призером различных турниров.

Тренируются юные спортсмены на арене ледового дворца «Башлоам» в Магасе, в котором расположилась хоккейная академия имени двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова. Здесь под руководством бывшего вратаря «Кузнецких медведей», а ныне детского тренера Александра Плотникова азы хоккейного мастерства постигают порядка 60 ребят разных возрастов — спортсмены, которые тренируются уже не первый год и совсем новички. По меркам хоккейных регионов, конечно, немного, но для Ингушетии, где всего несколько лет назад за хоккейными баталиями наблюдали лишь по телевизору, это уже достижение. Ну а регулярные успехи на соревнованиях говорят сами за себя. Так что, хоккею в Ингушетии быть!