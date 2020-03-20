Хасан Эсмурзиев: Когда узнал, что буду драться за пояс GFC, почувствовал радость и ответственность

О следующем соревновании пока новостей нет, и бойцы готовятся в обычном режиме. Хасан поделился своим мнением о возможном развитии событий с Дарьей Слепухиной и Александром Яньшиным (ufcbet.ru).

«По поводу разговоров вокруг турнира ничего не могу сказать, он состоится только через месяц. Надеюсь, конечно, что за это время вся ситуация с коронавирусной инфекцией уладится. Всё это обойдётся стороной страну нашу. Надеюсь, что в любом случае турнир состоится. Если его отменят, то считаю, что на всё — воля Всевышнего. Здоровье и благополучие людей намного важнее, чем какие-либо соревнования и титулы. Бои — это приходящее, здоровье и жизнь — важнее всего».

И Хасан Эсмурзиев готовится к бою, не расслабляясь.

«Подготовка проходила, как обычно. Я на протяжении всего того времени, что выступаю по ММА в профессионалах, я всё время тренируюсь в одном ключе. Никаких тренировочных лагерей у меня не было, потому что у меня есть моя основная деятельность. Бои — это не то, чтобы хобби, я серьёзнее к ним отношусь, чем к хобби. Это моя отдушина, я получаю удовольствие от поединков, от тренировочных процессов. Но есть и моя основная работа, я параллельно работаю и тренируюсь. Поэтому выпадать из рабочего графика мне нельзя. Но подготовка проходит хорошо, не сказать, что она чем-то отличается от лагерей. Тренируемся, улучшает функциональную выносливость, работаем на физику, работаем в спаррингах, ездим в другие клубы. Спарринг-партнёры — это мои одноклубники, есть несколько человек, у которых уже есть профессиональный рекорд по профессиональным поединкам. Есть те, кто по любителям достаточно неплохо выступают. Поэтому у нас есть основной костяк, который постоянно готовится к соревнованиям, боям».

Эсмурзиев изначально и не думал заниматься ММА профессионально.

«В ММА я попал достаточно спонтанно, я занимался в любительском спорте рукопашным боем. Это как разновидность смешанных единоборств. Там тоже разные техники: ударные, борцовские. И уже по окончанию института я переехал в Пензу и просто начал выступать по любителям именно по версии Союза ММА. С тех пор пошло-поехало. Мне предложили первый бой, второй, третий и так далее. И я, начал выступать по профессионалам».

А сейчас Хасан Эсмурзиев будет драться за вакантный чемпионский пояс в легчайшем весе, который оставил Умар Нурмагомедов, подписавшихся в UFC.

«Что мне дадут титульный бой, я, конечно, не ожидал. Но учитывая тот факт, что у меня — две победы в данной лиге, ещё учитывая то, что обе победы — досрочные, что я никогда не отказывался от соперников, я не отказывался от боёв, я всегда был готов и через человека, который представляет мои интересы, я всегда давал знать, что готов к любым турнирам, к любым соперникам. Так что титульника я не ждал, но ждал предложения боя с хорошим соперником, что дадут поединок повыше в карде, в со-главном бое или поближе к нему. Когда мне сказали, что я буду драться за пояс, да ещё и в том городе, который меня знает, в котором за меня болеют, я, конечно, был очень рад, в первую очередь. Также я почувствовал ответственность большую. Потому что выступать в обычном бою главного или неглавного карда — это одно. А выступать в главном бою вечера — это совсем другое. Это другие эмоции, даже когда просто выходишь к октагону, зрители бывают очень заряжены во время главного поединка. Поэтому я почувствовал радость с одной стороны, с другой стороны — ответственность. И это очень большой стимул, что лига позволяет выйти в главном бою вечера».

Хасан Эсмурзиев будет драться с Ренатом Хаваловым, представляющим команду Абдулманапа Нурмагомедова, который сейчас готовится к бою с Умаром и Усманом Нурмагомедовыми.

«То, что мой соперник является одноклубником именитых спортсменов, бывшего чемпиона GFC, меня это только мотивирует. Я считаю, что человек, который выступает по смешанным единоборствам, он априори должен предполагать, что с каждым с шагом, с новой ступенью ему будут попадаться более серьёзные, более именитые, более профессиональные спортсмены. Я считаю, что если не драться с лучшими, то смысла нет, вообще, выступать, стоять на одном месте нет смысла. Поэтому я очень рад, что мой соперник достаточно известный, даже в той же республике Дагестан. Там у меня — много друзей, все практически знают зал Абдулманапа Нурмагомедова».