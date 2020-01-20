Хамзат Аушев: «Послужной список побед Артёма Резникова говорит сам за себя»

«Артём Резников является базовым представителем вольной борьбы, очень крепкий физически, неплох в стойке. Послужной список побед Артёма говорит сам за себя, есть досрочные победы над опытными бойцами. Он работоспособный и выносливый боец». То же самое о может сказать и Артём Резников о своём сопернике. Хамзат Аушев — опасный боец. И сейчас он основательно готовится к бою.

«Подготовка проходит, как обычно: две тренировки в день, 5 дней в неделю, в субботу утром — тренировка, и вечером — баня, в воскресенье — отдых. Работаю по чётко расписанному плану тренировочного процесса, думаю, что пока все идёт хорошо. Спарринг-партнёрами являются мои одноклубники, с кем я в одном спортивном зале тренируюсь. В данный момент их у меня достаточно для работы как в ударной технике, так и в борьбе. Команда у меня, я считаю, хорошая. Есть менеджер, тренеры по ударной и борцовской подготовке, тренер по общефизической подготовке и, конечно, мои друзья, которые всегда помогают готовиться к бою. Командой я доволен и считаю, что мне повезло с людьми, которые со мной рядом, искренне переживают за мою спортивную карьеру».

В этом, наверняка, причина силы воли и побед любого бойца. Хамзат Аушев — один из тех бойцов, кто может похвастаться яркими выступлениями.

«Занимался я вольной борьбой, выполнил норматив мастера спорта РФ по вольной борьбе. Мне всегда нравились смешанные боевые единоборства. В 2008 году мне предложили выступить на турнире по ММА среди любителей имени Олега Тактарова в Москве. Я провёл три боя и дошёл до полуфинала, но дальше выступить не смог по состоянию здоровью (перелом двух пальцев левой руки). После я опять тренировался по вольной борьбе. Но затем я ещё принял участие в нескольких соревнованиях по ММА, так меня и потихоньку затянуло в смешанные боевые единоборства. Встал выбор между вольной борьбой и ММА, я выбрал второе, вот так вот и «переквалифицировался» в миксфайтера».

В 2019-ом Хамзат Аушев провёл только один бой, но в 2020 намерен «взвинтить» темпы.

«Паузы у меня были, к сожалению, достаточно долгие, но на это были причины. Но всё сейчас хорошо, слава Всевышнему. Я тренируюсь в здравии. И планирую провести как минимум три боя».