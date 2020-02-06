Станет ли фонд панацеей от тех многочисленных проблем, которые на сегодняшний день существуют в региональном спорте? Разумеется, нет! Трудностей слишком много, и чтобы справиться со всеми, нужен комплексный подход. Но если благодаря фонду удастся помочь хоть кому-то из талантливых ребят, а может, и того больше — открыть новых «Хасанов Халмурзиевых», «Назиров Манкиевых» или «Рахимов Чахкиевых», будет просто замечательно.

Пока же поддержкой спортивных талантов в основном занимаются отдельные меценаты — не слишком уж популярно у нас вкладывать средства в данное направление, и спортклубы.

Сегодня вряд ли можно найти в республике спортсмена, который бы не имел представления о клубе «Чингиз». Его символика красуется повсюду и за время существования клуба стала более чем узнаваемой. Но если бы не счастливое стечение обстоятельств, то мечты руководителя клуба Джабраила Барахоева о его создании так и остались бы лишь мечтами.

О том, что тренерская деятельность — дело неблагодарное, Джабраил знает не понаслышке. Ведь чтобы воспитать чемпиона, спортивному наставнику не достаточно быть хорошим педагогом и ответственно подходить к работе. Нужно еще и успешно решать организационные вопросы, регулярно находить возможности для участия подопечных во всевозможных турнирах, иначе их спортивный талант пропадет впустую. Ввиду скудного финансирования со стороны регионального Минспорта, поездки на соревнования ложатся тяжким бременем на плечи тренеров.

Так было и у него. На протяжении пяти лет тренерской деятельности Джабраилу приходилось рассчитывать лишь на собственные силы и помощь родителей.

— Чтобы выезжать на соревнования, я вынужден был обращаться за поддержкой к родителям, но проблема в том, что у них далеко не всегда есть возможность финансировать такие поездки. И что же получается? Ты настраиваешь детей на упорные тренировки, обещая им участие в каком-либо турнире, а потом выезд срывается из-за финансовых трудностей. Это не только подрывает авторитет тренера, но и сводит на нет мотивацию спортсменов, — говорит Барахоев.

Он начал искать спонсоров — бросил клич родителям, обратился за помощью к представителям своего тейпа, но все усилия оказались тщетны. От одного из знакомых тренеров нынешний руководитель клуба «Чингиз» узнал о благотворителе, который помог секции спортивной гимнастики в сельском поселении Троицкое с покупкой необходимого оборудования. Взамен меценат просил лишь о том, чтобы тренировки для юных спортсменов проводились бесплатно.

— Я тогда сказал, что мечтаю о том, чтоб у моих ребят был такой попечитель, — признается он.

Бытует мнение, что мысли материализуются. Проще говоря, если поставить себе цель, то все непременно получится, главное — не сидеть сложа руки. Не буду вдаваться в подробности, но знакомство Джабраила Барахоева с тем самым меценатом — Магомед-Али Евлоевым, все же состоялось. Произошло это спустя довольно много времени.

— При личной встрече я рассказал ему о своей идее открыть клуб со стабильным бюджетом, зарплатами для тренеров и стипендиями для перспективных спортсменов, — вспоминает Барахоев.

В апреле 2019 года клуб «Чингиз», названный так в память о погибшем племяннике благотворителя, начал свою работу. Как признается Джабраил Барахоев, на начальном этапе в планах было объединить под сводами клуба лишь полсотни лучших борцов вольного стиля, которые тренируются на базе школы олимпийского резерва в Назрани. Хорошо взвесив все «за» и «против», под опеку взяли также представителей других спортивных направлений, чтобы и у них была возможность развиваться.

Теперь под эгидой клуба выступают не только вольники, но и дзюдоисты, боксеры-любители, тхэквондисты, тяжелоатлеты, а также спортсмены, занимающиеся лучным спортом.

— Я дал слово президенту клуба Магомед-Али Евлоеву, что под эгидой нашей организации будут выступать только самые достойные спортсмены. Ни один человек по знакомству в наш клуб не попадает, — заявляет Барахоев.

Джабраил регулярно посещает различные спортивные турниры, проходящие в республике. Самым перспективным, на его взгляд, атлетам он предлагает свою поддержку. Под эгидой клуба «Чингиз» на сегодняшний день выступают свыше 1000 спортсменов.

С апреля 2019 года, то есть за 9 месяцев работы клуба, его представителями завоевано более 450 медалей: 203 золотых, 107 серебряных и 154 бронзовых. Для самых результативных спортсменов предусмотрена система поощрений.

— Кто стабильно демонстрирует высокий результат, ежемесячно получает стипендию от клуба. Ее размер варьируется в зависимости от уровня соревнований, на которых была одержана победа. Сейчас у нас несколько десятков стипендиатов.

Основной задачей клуба является поддержка перспективных спортсменов, работа на результат, но это отнюдь не главное, считает Джабраил Барахоев.

— Хотелось бы, чтобы все наши спортсмены стали чемпионами, но главное — чтобы они были хорошими людьми, — говорит он.