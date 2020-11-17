Свой 7-й профессиональный бой в ММА Селим Евлоев проведет на турнире GFC30, который состоится 6 декабря в Москве. Его соперником станет казахстанский боец Азамат Маркабаев (6-3). Селим имеет в своем активе 4 победы и 2 поражения. Бой пройдет в легчайшем весе.

Его титулованный брат Мовсар Евлоев проведет поединок с американцем Нейтом Ландвером. Бой пройдет на турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 5 декабря. Мовсар провел 13 поединков в профессиональных ММА, не потерпев ни одного поражения. Нейт Ландвер имеет в активе 14 побед и 3 поражения.

В настоящее время Мовсар и Селим активно тренируются и готовятся к предстоящим поединкам.

Родился Мовсар Евлоев в семье из четырёх братьев и одной сестры в городе Сунжа. Мовсар занимался греко-римской борьбой, получив степень кандидата в мастера спорта. 14 марта прошлого года Евлоев подписал контракт с UFC.

Дебют ингушского бойца состоялся 20 апреля 2019 года на турнире «UFC Fight Night 149» в Санкт-Петербурге против корейца Сеунг Ву Чоя. Наш спортсмен уверенно победил единогласным решением судей своего оппонента. 26 октября того же года на турнире «UFC Fight Night 162» в Сингапуре он одержал вторую победу единогласным решением над Энрике Барсолой. 26 июля 2020 года Мовсар провел третий поединок на турнире «UFC Fight Night — Fight Island 3» в Абу-Даби на бойцовском острове, где одержал единогласным решением судей уверенную победу над Майком Гранди.

Американец Нейт Ландвер бросил вызов Евлоеву. И Мовсар отреагировал на косноязычную речь Ландвера колким постом в «Инстаграме», где сравнивает будущего соперника с карликом из «Игры престолов»: «Мне тысячи человек скинули его интервью, где он говорит, что хочет со мной драться. Хотя не может нормально выговорить моё имя и не знает, как называется республика, где он стал чемпионом! После я опубликовал свой ответ, но его реакция мне безразлична».

Также Мовсар Евлоев отметил, что американец пропускает слишком много ударов по голове. «Видел несколько его боёв, ничего особенного в его технике не наблюдаю. Парень идёт до конца, моя задача организовать ему конец! Я просил боя с ним в М-1 после его победы над моим земляком. Но с подписанием контракта с UFC я о нём не думал. Моя цель — топы полулёгкого дивизиона», — поделился Евлоев с ufcbet. ru.

Конечно, Мовсар Евлоев уже показал лиге, что может не только демонстрировать зрелищные бои, но и постоять за себя в соцсетях. Однако боец всё равно трешток, который так любят фанаты и бойцы UFC, не уважает: «Не люблю, когда это делают другие, и сам, тем более, этого делать не собираюсь. С другой стороны можно найти более благородный путь раскрутки боя! Например, хорошо подготовиться и победить».

Все понимают, что Мовсар Евлоев может легко пройти Ландвера. Ему нужны соперники из топ-15: «Мне интересен всякий, кто выше меня в рейтинге. Мне просто нужен шанс проявить себя, доказать всем, что я смогу на равных конкурировать с топами! Нет разницы, с кем драться, мне нужно золото!»