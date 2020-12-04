Трансляция боёв будет доступна на канале «Матч ТВ» 4 декабря в 20:00 по московскому времени.

Брат непобежденного бойца UFC Мовсара Евлоева (13-0) — Селем (4-2) встретится с 31-летним казахским представителем легчайшего веса Азаматом Маркабаевым (6-3). Ингушский файтер идет на серии из двух поражений подряд. В последний раз Евлоев дрался в августе прошлого года на турнире М-1 Challenge 104, уступив решением Важе Циптаури (9-1-1) из Грузии. Тогда в Оренбурге по окончании трёх раундов единогласным решением судей победу присудили оппоненту Селема.

Для уроженца города Актобе Маркабаева это будет третий бой в году. Свой последний поединок Азамат проиграл судейским решением Никите Балтабаеву (8-5), а случилось это на совместном турнире Fight Nights Global и GFC в сентябре.

На вопрос корреспондента портала VestiKz , рассматривает ли Маркабаев этот бой как своего рода возможность его команды Arlan MMA Pro Team ответить в октагоне на победу Мовсара Евлоева над Сергеем Морозовым двухлетней давности, казахский боец ответил так: «Сергей Морозов и Мовсар Евлоев — друзья, общаются, сейчас выступают в одной лиге. У них общий менеджер — Саят Абдрахманов. Мы не враждуем друг с другом и чтобы отвечать за кого-то — такого у нас нет. Это спортивный интерес, кто сильнее — Селем или я. И все, мы с ним после боя также поговорим, будем друзьями, станем общаться в соцсетях, все будет хорошо. Между нами нет никакой вражды».

Селем Евлоев не дрался уже больше года. Пойдет ли этот перерыв в карьере соперника Маркабаеву на пользу? Вот как прокомментировал эту ситуацию казахский спортсмен: «Нет, это никак не влияет. Я сам мотивирован. Последний бой был проигран, победу судьи отдали Никите Балтабаеву (в сентябре на совместном турнире FNG и GFC памяти Абдулманапа Нурмагомедова). Я сейчас готовлюсь к победе».

Ни для кого не секрет, что братья Селем и Мовсар Евлоевы соблюдают режим, а это значит, что желание, настрой, ежедневные тренировки, умеренная диета, а также соблюдение режима сна — это и есть 99% успеха профессионального спортсмена. Газета «Ингушетия» искренне желает победы Селему Евлоеву в предстоящем поединке с казахстанским спортсменом!

Боец ММА Селем Евлоев начал свою профессиональную карьеру в 2017 году и на данный момент провел 6 боев, из которых победил в четырёх и проиграл в двух. Ингушский боец принимал участие в турнирах таких промоушенов, как MG. В дебютном бою Селем Евлоев единогласным решением судей победил Алексея Дубровного, после чего одержал три досрочных победы подряд — над Магомедом Хакимовым, Дмитрием Орловым и Ксиалонг Ву.

Напомним, в главном бою GFC (EFC) 30 встретятся российские файтеры Гаджи Рабаданов (14-3-1) и Мехди Дакаев (11-2) — последний, к слову, будет представлять Францию. На кону будет стоять титул чемпиона Eagles Fighting Championship в легком весе.