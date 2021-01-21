«Результат для нас был не на первом месте, самое важное было — дать поиграть тем ребятам, кто еще не выступал на соревнованиях, посмотреть, как они себя проявят», — сказал наставник юных спортсменов.

На протяжении двух дней воспитанники республиканского хоккейного центра провели 4 полноценных матча длительностью 3 периода по 20 минут грязного времени. В таком же формате зачастую проходят детские хоккейные турниры.

По словам Плотникова, даже несмотря на длительный переезд и усталость, его подопечные продемонстрировали достойный результат.

«Дорога затянулась в связи с погодными условиями. Конечно же, 20 часов, проведенные в автобусе, сказались на самочувствии, ребятам тяжело было играть, но они справились», — поделился впечатлениями от поездки тренер. «Первые две игры мы играли тремя пятерками, в третьем матче — основным составом, поэтому обыграли соперников со счетом 7:3. Таким образом, мы в очередной раз убедились в том, что двумя пятерками можно играть на результат», — подчеркнул он.

По мнению наставника ингушских ледовых рыцарей, товарищеские игры являются неотъемлемой частью жизни любого хоккеиста. Во время проведения подобных матчей результат не столь важен, куда более важную роль играет получаемый спортсменами соревновательный опыт.



Товарищеские матчи, как правило, проводятся перед турнирами или чемпионатами для того, чтобы игроки не теряли формы. Главная цель таких встреч — тренировка сыгранности и тактики, отработка определенных комбинаций. В свою очередь тренеру подобные игры помогают определиться с окончательным составом команды.



«Товарищеская встреча — это тоже игра на результат, и если мы стремимся к чему-то большему, то надо выигрывать в каждом матче. В хоккее соревновательный момент есть везде, даже когда ребята играют между собой на тренировках. Каждый из них должен доказать, что именно он достоин играть в основном составе», — утверждает Плотников.



По его словам, для того чтобы развиваться, его команде необходимо выезжать как можно дальше и играть с новыми соперниками.



«Конечно, чем дальше мы будем выезжать на соревнования, тем интереснее и лучше для нас. Надо менять соперников, играть с более сильными командами. Результат для нас важен, но нужно смотреть, как играют наши сверстники, например, на Урале, в Сибири. Там совсем другой хоккей — более комбинационный», — считает тренер. «Так что будем работать дальше, стремиться только к лучшему», — заключил Александр Плотников.