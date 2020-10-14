— При всем при том, что в последние годы у нас активно культивировался профессиональный ММА, панкратион добился не меньших результатов, — считает президент региональной федерации панкратиона Абти Яндиев.

За свою совсем еще небольшую историю развития, а в Ингушетии федерация панкратиона была официально зарегистрирована в 2016 году, уже есть чем гордиться. По словам руководителя федерации, Мовсар Боков, Исламбек Эльмурзиев, Саид Дахкильгов, Адам Даурбеков и Шибил Шибилов входят в сборную страны по данному виду спорта. Согласитесь, вполне внушительный результат для такого маленького региона, как наш.

А началось все 4 года назад с чемпионата России в Иваново. На соревнованиях в «городе невест», как вспоминает Абти Яндиев, дебютировали шестеро спортсменов из Ингушетии, и двое из них — Акрамат Хадзиев и Мовсар Боков — завоевали путевки на чемпионат мира в Грузии.

Кстати сказать, Мовсар Боков на сегодняшний день является самым титулованным представителем дисциплины «панкратион» в республике. Двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион страны, в прошлом году он был признан лучшим бойцом панкратиона по версии федерации.

— Разумеется, все эти спортсмены, прежде чем попробовать себя в панкратионе, не были новичками, они пришли из других видов единоборств. Тот же Мовсар Боков является выходцем из Малгобекской школы вольной борьбы, на базе которой сейчас функционирует клуб «Кушт».

На сегодняшний день параллельно с другими единоборствами панкратионом в республике занимаются воспитанники Назира Хадзиева и Алихана Халухаева из бойцовского клуба «Эскар», представители клуба «Малгобек ММА», которым руководит Башир Гагиев, а также спортсмены из назрановского клуба «Ингфайтер», основателем которого является Ваха Шанхоев.

— Есть также представители школ вольной борьбы, вроде Исламбека Эльмурзиева или Саида Дахкильгова, которые пробуют свои силы в панкратионе. Хоть они и базовые борцы, но выступают также в ММА, поэтому хорошо подготовлены и успешно реализуют себя в различных единоборствах.

По словам Абти Яндиева, до введения ограничительных мер, призванных снизить угрозу распространения коронавирусной инфекции, в республике регулярно проводились турниры по панкратиону, на которых ингушские спортсмены, в том числе самые юные ребята, могли повысить уровень своего мастерства.

— Зимой мы проводили турнир, в котором помимо местных ребят участвовали представители КБР и Чечни. Так случилось, что в двух возрастных группах юношей практически все финалы были за представителями этих двух регионов. Это говорит о том, что и в Чеченской Республике, и в Кабардино-Балкарии ведется хорошая работа с детьми. Для нас в этом есть свои плюсы — благодаря такого рода обмену опытом уровень наших ребят тоже растет.

Первоначально в рамках Северо-Кавказского федерального округа в панкратионе доминировали представители Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Со временем этот вид борьбы стал набирать обороты и в других регионах округа, и ингушские спортсмены довольно быстро оказались в числе лидеров.

— Полгода назад мы были в Краснодаре на Кубке губернатора края. От нашей республики поехала команда, сформированная из представителей трёх клубов. Несмотря на не такой многочисленный состав, как у хозяев турнира, а они раза в четыре превосходили нашу сборную по количеству участников, мы смоги составить им достойную конкуренцию. За 4 года мы вышли на одну из лидирующих позиций в округе.

Как утверждает Абти Яндиев, Северо-Кавказский регион является настолько самодостаточной соревновательной площадкой, что для повышения мастерства ингушским спортсменам уже не требуется выезжать далеко за пределы округа.

— Только за последний год состоялись два хороших турнира в Майкопе, были соревнования в Краснодаре, Пятигорске, Ставрополе, Нальчике. На Юге общее количество турниров серьезного уровня зашкаливает.

По мнению руководителя федерации, после ввода запрета на участие профессиональных спортсменов в любительских чемпионатах и первенствах по ММА, они все чаще стали уходить в секции панкратиона, что, несомненно, оказывает положительное влияние на его развитие.

— Тем ребята, которые где-то засветились, провели 2-3 боя на турнирах по смешанным единоборствам, запрещено выступать по любителям, и они переходят в панкратион. То есть планка поднимается.

Как утверждает Абти Яндиев, панкратион вообще является удобной площадкой для подготовки спортсменов к поединкам по правилам смешанных единоборств.

— Для тех, кто хочет выступать в ММА, повторить подвиг Хабиба Нурмагомедова, панкратион является отличной базой для роста профессионального мастерства. Например, типичные представители школы классической и вольной борьбы даже при отсутствии устойчивых навыков ударной техники вполне успешно выступают в разделе «семи-контакт» — проводят броски, удержания, болевые. А через некоторое время, набравшись опыта, они вполне могут перейти в разряд бойцов смешанного стиля, — считает мой собеседник.