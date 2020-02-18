Бокс

Любительский бокс в Ингушетии ждут большие перемены

Або Дарсигов назначен и. о. главного тренера республики по боксу

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В конце минувшей недели, как гром среди ясного неба, грянула новость о кадровых перестановках в региональной федерации бокса — исполняющим обязанности главного тренера был назначен один из наставников школы бокса имени Ислама Тимурзиева — Або Дарсигов. Он сменил на этом посту Макшарипа Местоева, занимавшего должность на протяжении долгих лет.

Ну что ж, рано или поздно так должно было случиться. Не буду сейчас рассуждать о положительных и отрицательных аспектах в работе бывшего главного тренера, некрасиво как-то получится, но ясно одно — с приходом Або Дарсигова республиканский бокс ждут большие перемены. По крайней мере, руководитель регионального Минспорта Али Дошхоклоев поставил перед назначенцем серьезные задачи, в числе которых разработка новой концепции развития бокса на предстоящий олимпийский цикл.

Предстоит немалая работа. Но зная, каких успехов в воспитании подрастающего поколения ингушских боксеров удалось добиться самому Або Дарсигову и его единомышленникам — Гирихану Мальсагову и Магомеду Погорову, а секция бокса, в которой работают тренеры, на сегодняшний день является лучшей в регионе, появляется уверенность в том, что и в республиканских масштабах ему удастся сотворить чудо.

Я искренне желаю Або удачи. Хочется верить, что преобразования в любительском боксе повлекут за собой перемены и в других спортивных направлениях. Они уже давно назрели.

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