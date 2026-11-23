Премьерные показы в мае текущего года прошли с аншлагом и вызвали множество теплых отзывов, что и стало причиной повторного выхода постановки на сцену. На этот раз спектакль увидят жители Назрани и сельского поселения Нестеровское Сунженского района, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минкультуры и туризма региона.

Там напомнили, что при создании постановки впервые был применен искусственный интеллект: с его помощью подготовили видеопролог о связи строительства родовых башен с формированием ингушских тейпов. После этого действие переносится на сцену, где перед зрителями оживают обычаи ингушской свадьбы — от сватовства до самого обряда.

Национальные костюмы и речь героев передают атмосферу тех лет, а специально написанные для спектакля песни и аранжировки несут в себе историю ингушского народа.

Идея постановки принадлежит директору ЦТКиКИ Мадине Дзортовой, режиссер — Рукиет Дзейтова.

Показы состоятся 30 ноября во дворце культуры сельского поселения Нестеровское, а также 1 и 2 декабря в Театре юного зрителя в Назрани. Начало всех трех представлений в 14 часов.

Приглашаются как те, кто увидит спектакль впервые, так и те, кому хочется вновь окунуться в атмосферу ингушской свадьбы прошлых лет.