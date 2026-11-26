Встреча состоится в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. Заявителю при себе необходимо иметь паспорт и документы, которые потребуются для детального рассмотрения обращения.

Прием будет проходить с 10 до 12 часов по адресу: город Магас, улица Дошлуко Мальсагова, 11. Предварительная запись осуществляется ежедневно с 9 до 17 часов по следующим телефонным номерам: 8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 77-25-87.