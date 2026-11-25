«Обсудили вопросы взыскания налоговой задолженности и штрафов, взаимодействия налоговых органов, службы судебных приставов и МВД. Важно обеспечить согласованную работу всех структур, чтобы повысить эффективность этой работы», — отметил Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Отдельное внимание, по его словам, было уделено мониторингу хода выполнения национальных и федеральных проектов, мер по предотвращению и прекращению противоправных действий, слаженности взаимодействия между органами исполнительной власти и структурами правоохранительных органов.

«Также утвердили основные направления работы Координационного совещания на 2027 год», — сообщил руководитель субъекта.