Заседание Координационного совещания по вопросам обеспечения правопорядка в республике провел Глава Ингушетии с участием руководителей правоохранительных и надзорных ведомств, членов правительства, глав муниципальных образований.
«Обсудили вопросы взыскания налоговой задолженности и штрафов, взаимодействия налоговых органов, службы судебных приставов и МВД. Важно обеспечить согласованную работу всех структур, чтобы повысить эффективность этой работы», — отметил Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.
Отдельное внимание, по его словам, было уделено мониторингу хода выполнения национальных и федеральных проектов, мер по предотвращению и прекращению противоправных действий, слаженности взаимодействия между органами исполнительной власти и структурами правоохранительных органов.
«Также утвердили основные направления работы Координационного совещания на 2027 год», — сообщил руководитель субъекта.