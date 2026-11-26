Мероприятие состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве, предусматривающего реализацию образовательного проекта «Школа молодого следователя». Основная цель проекта: профессиональная ориентация студентов, углубление их теоретических знаний и формирование практических навыков, необходимых для будущей работы в следственных органах.

Перед студентами выступили старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел управления Тимур Бузуртанов и руководитель отделения кадров ведомства Ахмедхан Евлоев.

Были прочитаны лекции на актуальные темы следственной деятельности: «Расследование убийств на примере расследованного уголовного дела по факту убийства трех лиц разных национальностей на территории Республики Ингушетия» и «Осмотр места происшествия. Роль следователя и следователя-криминалиста на месте производства осмотра места происшествия».

Особое внимание было уделено особенностям расследования преступлений против жизни и здоровья, тактике проведения следственных действий. Подобные встречи позволяют студентам получить представление о специфике работы следователя, ознакомиться с практическими аспектами расследования уголовных дел и лучше ориентироваться в выборе будущей профессии, говорится в релизе.