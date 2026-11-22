Там отметили, что в регионе активно ведется жилищное строительство и каждый новый дом требует особого внимания к безопасности будущих жильцов. Основное внимание инспекторы уделили ключевым элементам противопожарной защиты, обязательным для высоток.

В первую очередь проверялось наличие и работоспособность первичных средств пожаротушения — огнетушителей, которые должны располагаться на каждом этаже или в специально оборудованных местах. Также в зону контроля попали пожарные извещатели: в современных многоэтажках автоматическая сигнализация является не роскошью, а жизненной необходимостью. Специалисты проверяли работу датчиков в коридорах и холлах, наличие системы оповещения и, что особенно важно, свободны ли эвакуационные выходы.

Отдельный акцент был сделан на противопожарных дверях. Они должны препятствовать распространению огня и дыма, особенно на путях эвакуации и в технических помещениях. Инспекторы оценивали не только сам факт установки таких дверей, но и состояние доводчиков и наличие маркировки.

Как пояснили в ведомстве, цель подобных рейдов по новостройкам, прежде всего, профилактика. Застройщик, только что сдавший объект, получает не штраф, а конкретные рекомендации по устранению выявленных недостатков. Это позволяет быстро исправить ситуацию без административного давления.

Однако существует четкая грань: если в ходе проверки фиксируются нарушения, способные привести к гибели людей, материалы передаются в прокуратуру. В этом случае речь идет уже не о рекомендациях, а о надзорном реагировании.