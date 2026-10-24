Следователи Ингушетии и кадеты сыграли в мини-футбол ко Дню народного единства 

Соревнования прошли во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева. На поле вышли пять команд: сотрудники следственного управления и учащиеся кадетских классов 1-й и 19-й школ Магаса и Назрани.

Отмечается, что турнир хорошей площадкой для укрепления дружеских связей, развития командного духа и популяризации здорового образа жизни среди сотрудников ведомства и подрастающего поколения. Участники продемонстрировали спортивный азарт, сплоченность, волю к победе и уважение к соперникам.

По итогам турнира первое место заняла команда СУ СКР по Ингушетии. Заместитель руководителя ведомства Шамиль Котиев поздравил победителей и призеров, вручил им кубки и грамоты, пожелав дальнейших успехов в спорте и ярких побед.