Следователь из Малгобека рассказал кадетам о проекте «Выход 31» 

Следователь по особо важным делам проинформировал школьников о рисках вовлечения подростков в противоправную деятельность через интернет и мессенджеры, также презентовал профилактический проект «Выход 31», нацеленный на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в преступления.

Основной акцент был сделан на распространенных схемах вербовки молодых людей в соцсетях и мессенджерах: обещание легкого заработка, идеологическое воздействие, обман, психологическое давление и последующий шантаж.

Учащимся объяснили, как распознавать манипуляции и провокации со стороны незнакомцев, почему стоит настороженно относиться к сомнительным предложениям, подозрительным ссылкам и закрытым интернет-сообществам, которые могут использоваться для вовлечения в противоправную деятельность.

Ахмед Могушков подчеркнул, что предложения за денежное вознаграждение выполнить различные поручения, зачастую являются способом вовлечения в подготовку тяжких и особо тяжких преступлений. Речь идет о фото- и видеосъемке объектов, поджогах и повреждении имущества.

Отдельно участникам встречи напомнили об уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений, в том числе террористической направленности. Было отмечено, что распространенное среди подростков мнение о безнаказанности в силу возраста не соответствует действительности. Участие в противоправной деятельности может повлечь серьезные правовые последствия.

В завершение встречи следователь призвал школьников проявлять бдительность в интернет-пространстве. При столкновении с попытками вербовки или иными подозрительными предложениями, рекомендуется незамедлительно сообщать об этом родителям, педагогам либо в правоохранительные органы.

Подробнее о проекте «Выход 31» можно узнать на официальном сайте: https://выход31.рф/.