Школьники Ингушетии направили выручку от осенней ярмарки на поддержку бойцов СВО

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе местного исполкома Народного фронта, на ярмарке школьники продавали домашнюю выпечку, сладости и овощи. Все собранные деньги решили направить на помощь бойцам в рамках проекта «Всё для Победы!».

По словам собеседника издания, директор образовательного учреждения лично посетил региональное отделение Народного фронта Ингушетии и передал собранную сумму.

«Инициатива объединила усилия учеников, родителей и педагогов, которые внесли свой вклад в поддержку военнослужащих. Выражаем благодарность всем причастным», — подытожил представитель организации.