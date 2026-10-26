Школьники Ингушетии направили выручку от осенней ярмарки на поддержку бойцов СВО

Учащиеся школы-детского сада номер 21 сельского поселения Аки-Юрт Малгобекского района провели осеннюю благотворительную ярмарку и передали вырученные средства на поддержку военнослужащих, находящихся на передовой.
По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе местного исполкома Народного фронта, на ярмарке школьники продавали домашнюю выпечку, сладости и овощи. Все собранные деньги решили направить на помощь бойцам в рамках проекта «Всё для Победы!».
По словам собеседника издания, директор образовательного учреждения лично посетил региональное отделение Народного фронта Ингушетии и передал собранную сумму.
«Инициатива объединила усилия учеников, родителей и педагогов, которые внесли свой вклад в поддержку военнослужащих. Выражаем благодарность всем причастным», — подытожил представитель организации.