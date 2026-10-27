Шесть объектов АПК обеспечили электроэнергией в Ингушетии в 2026 году 

Новые агропредприятия расположены в городе Карабулаке, Малгобекском районе, сельском поселении Троицкое, а также в отдаленном предгорном селе Галашки, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании.

Наибольший объем мощности — 400 кВт — энергетики выдали для развития нового фруктового сада в Малгобекском районе. Еще одним значимым проектом стала выдача 150 кВт для строительства завода по переработке сельскохозяйственного сырья в Карабулаке.

«Своевременное технологическое присоединение предприятий агропромышленного комплекса — один из приоритетов нашей работы. Обеспечивая надежное электроснабжение аграриев, мы напрямую содействуем укреплению продовольственной безопасности Ингушетии, повышению ее инвестиционной привлекательности и созданию новых рабочих мест для жителей республики», — отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Кимран Котиков.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе — личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который можно направить заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.