С профессиональным праздником поздравил дорожников Махмуд-Али Калиматов

«Поэтому труд дорожников — это не просто строительство и ремонт дорог. Это вклад в развитие республики и повышение качества жизни людей. За последние годы в Ингушетии проделана большая работа. С 2019 по 2025 год в нормативное состояние приведено более 530 километров автомобильных дорог. По итогам 2025 года республика заняла третье место в России по качеству дорожной сети», — напомнил Глава республики в своем Telegram-канале.

До этого, по его словам, республика ежегодно стабильно входила в пятерку регионов-лидеров по стране. В достижении этих высоких результатов большую роль играет министерство автомобильных дорог и транспорта.

«Обновляются основные магистрали и дороги в населенных пунктах, повышается безопасность движения, создаются более комфортные условия для жителей. Хочу поблагодарить министра автомобильных дорог и транспорта Ингушетии Батыра Хаматханова, а также всех работников дорожного хозяйства за профессионализм, ответственное отношение к делу и вклад в развитие дорожной инфраструктуры региона», — подчеркнул руководитель субъекта, пожелав крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.

По его славам, впереди еще много задач, и важно продолжать эту работу, добиваясь высокого качества каждого объекта и реальных изменений к лучшему для жителей республики. Главное, чтобы результаты этой работы были заметны каждому жителю.

День работников дорожного хозяйства отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. История праздника началась в 1996 году, когда указом Президента России был учрежден День работников автомобильного транспорта. Его отмечали в последнее воскресенье октября. В 2000 году праздник был перенесен и получил современное название.