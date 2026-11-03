С присвоением звания генерал-лейтенанта поздравил Калиматов главу МВД Ингушетии 

«Это высокая оценка многолетней службы, профессионализма и личного вклада Владимира Александровича в обеспечение правопорядка и безопасности граждан», — отметил Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Он пожелал министру крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе и новых достижений на благо республики и России.

Владимир Котов в органах внутренних дел с 1996 года. В течение шести лет возглавлял управление МВД России по городу Воронежу. В 2017 году был назначен начальником управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Воронежской области. В 2022 году ему было присвоено звание генерал-майора. В октябре 2025 года он возглавил МВД по Ингушетии.