С Днем народного единства поздравил Махмуд-Али Калиматов

«По инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина 2026 год проходит под знаком единства народов нашей страны. Это еще раз обращает наше внимание к тому, насколько важно беречь национальные языки и культуру, сохранять историческую память, уважать традиции каждого народа. Глава нашего государства подчеркивает, что многонациональность — одно из главных достояний России. И наша общая ответственность: передать это богатство будущим поколениям, сохранив согласие и взаимное уважение, на которых строится единство Отечества», — отметил Глава республики в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Ингушетия по праву гордится своим историческим и культурным наследием, поскольку народные традиции уходят корнями в глубокую древность и основаны на высоких нравственных принципах. Одно из главных понятий ингушской культуры — «эздел», которое объединяет благородство, достоинство, уважение к человеку и ответственность за свои поступки.

«Мы с детства воспитываем в уважении к старшим, заботе о младших, почтительном отношении к женщине. Для ингушского народа гостеприимство — особая традиция: гостя встречают с открытым сердцем, оказывают ему внимание и предлагают лучшее, что есть в доме. Взаимопомощь, верность слову, крепкие родственные связи, дружба и добрососедство также занимают особое место в нашей культуре», — написал руководитель региона.

Так же бережно, по его словам, свои традиции хранят другие народы России. У каждого — свои обычаи, песни, языки, национальные праздники, свои представления о чести, достоинстве и семье. И когда все это многообразие соединяется общей историей, взаимным уважением и любовью к Родине, оно создает особую силу — сильную и непобедимую Россию.

«Наша обязанность — сохранить это наследие, передать детям родной язык, культуру и лучшие обычаи предков, воспитать в них уважение к другим народам и чувство общей ответственности за будущее страны. Пусть наши традиции живут в семьях, родной язык звучит в каждом поколении, а уважение и взаимная поддержка объединяют людей», — добавил Махмуд-Али Калиматов, пожелав всем жителям Ингушетии и России мира, благополучия, крепкого здоровья и согласия.