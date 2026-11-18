Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, запланирован ряд встреч с федеральными министрами и руководителями профильных структур. Стороны обсудят актуальные вопросы развития дорожной и транспортной отрасли республики.

Отмечается, что на площадке форума, проходящего в рамках юбилейной «Транспортной недели-2026», кипит работа: проходят обсуждения ключевых тем транспортной сферы, действуют выставки и панельные сессии. За три дня участников ждут более 50 мероприятий: пленарные дискуссии, конференции, круглые столы, лекторий, деловой завтрак, награждения и подписания соглашений.

Параллельно начала работу выставка, где более 100 экспонентов представляют проекты, направленные на развитие транспортной системы страны.