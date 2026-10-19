Родителям погибших бойцов из Ингушетии помогли получить путёвки в санаторий

«Социальный координатор Хамид Кодзоев посетил на дому семью, потерявшую двоих сыновей в зоне СВО. В ходе визита он оценил социально-бытовые условия, оказал родителям психологическую поддержку и выяснил, какая помощь им необходима», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы фонда.

На фоне перенесенного стресса состояние здоровья пожилых супругов ухудшилось, в связи с чем возникла необходимость в оздоровлении. Хамид Кодзоев взял на себя решение организационных вопросов, связанных с предоставлением родителям льготных путевок. В ближайшее время они отправятся на санаторно-курортное лечение.

Отмечается, что представители регионального филиала фонда «Защитники Отечества» продолжат регулярно навещать родственников погибших бойцов и следить за состоянием их здоровья на всех этапах лечения.