Реализация проекта — четыре полосы вместо двух с шириной проезжей части 15 метров — существенно увеличивает пропускную способность важнейшей транспортной артерии и обеспечивает более комфортное передвижение автомобилистов.

На данный момент уже введены в эксплуатацию 20 км обновленной трассы, возведены современные транспортные развязки в районе Магаса, села Экажево и Карабулака, строится новый мост через реку Сунжа.

Безопасность участников дорожного движения и жителей близлежащих населенных пунктов — главный приоритет проекта. Возведены четыре надземных пешеходных перехода, обустроено около шести километров тротуаров, установлены автобусные остановки и наружное освещение, смонтировано барьерное ограждение. Для снижения шумового воздействия на жилые зоны планируется установка специальных экранов.

После возобновления работ в октябре подрядчик сконцентрировался на завершении оставшихся задач. Особое внимание уделяется высокому качеству дорожного покрытия и долговечности всех возводимых конструкций.

Ожидается, что все работы на участке будут закончены до конца ноября текущего года.