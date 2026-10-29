Работу домов культуры Малгобекского района обсудили на совещании

В ДК сельского поселения Нижние Ачалуки состоялось рабочее совещание с участием работников домов культуры Малгобекского района. Встречу провёл директор МКУ «Культурно-досуговый центр» района Ахмет Чергизов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе муниципалитета.
Участники обсудили основные направления дальнейшей деятельности учреждений, подготовку к предстоящим праздничным мероприятиям, развитие творческих кружков и организацию культурно-досуговой работы в сёлах.
Ахмет Чергизов подчеркнул, что для повышения качества работы необходимо уделять особое внимание планированию мероприятий, развитию творческих способностей детей и молодёжи, а также созданию условий для активного участия жителей района в культурной жизни.
Отдельно была отмечена важность ответственного подхода к выполнению поставленных задач и последовательной работы по всем обозначенным направлениям.
По итогам совещания определены приоритеты деятельности учреждений культуры на предстоящий период. Работникам домов культуры поручено обеспечить качественную подготовку праздничных мероприятий и продолжить развитие творческих инициатив.