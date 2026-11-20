«От профессионализма и ответственности этих специалистов во многом зависят состояние автомобильных дорог, безопасность движения, регулярность автобусного сообщения и качество перевозок. Это направления, которым мы уделяем особое внимание, последовательно развивая транспортную инфраструктуру республики», — написал Глава республики в своем Telegram-канале.

По его словам, только за 2025 год в регионе отремонтирован 21 дорожный объект общей протяженностью около 100 километров. В 2026 году досрочно завершен ремонт еще 5 объектов протяженностью 34,6 км. На эти цели направлено порядка 827 млн рублей.

Развивается и система общественного транспорта. С учетом потребностей пассажиров разработано 13 новых муниципальных маршрутов. В 2025 году автомобильным транспортом республики перевезено более 4,2 млн пассажиров.

«Продолжаем работу по повышению доступности и качества перевозок. Водители ежедневно обеспечивают пассажирские и грузовые перевозки, дорожные рабочие строят и ремонтируют дороги, инженеры, механики и диспетчеры отвечают за техническую готовность транспорта и организацию движения. Работа каждого из этих специалистов требует высокой квалификации, дисциплины и ответственного отношения к делу», — отметил руководитель региона.

Он поблагодарил всех работников транспортного комплекса за профессионализм, ответственность и вклад в развитие республики.

«Впереди еще много задач: необходимо продолжать обновление дорожной сети, совершенствовать маршрутную систему и создавать условия для безопасного и удобного передвижения жителей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и безаварийной работы», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, День работника транспорта отмечается в России 20 ноября с 2020 года. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1809 году император Александр I подписал указ об учреждении единого государственного органа в сфере транспортных коммуникаций.