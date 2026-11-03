Работавшую без лицензии стоматологическую клинику выявили в Карабулаке 

Прокуратура Карабулака проверила соблюдение лицензионных требований в стоматологических клиниках и кабинетах, расположенных на территории города, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Там напомнили, что в соответствии с федеральными законами медицинская деятельность подлежит обязательному лицензированию. Однако одна из стоматологических клиник населенного пункта оказывала услуги без соответствующего разрешения.
По выявленному нарушению в отношении владельца учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП России (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). Материалы дела направлены для рассмотрения в 20-й мировой судебный участок республики.