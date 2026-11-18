В двух дорожно-транспортных происшествиях, произошедших накануне вечером в Назрановском районе и городе Сунжа, пострадали 5 человек, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС по республике.
Первая авария произошла по автодороге «Сурхахи-Али-Юрт». Водитель Lada Granta не справился с управлением и совершил наезд на дерево.
Двое травмированных на машине скорой помощи были доставлены в ИРКБ имени Алаудина Ахушкова в Назрани.
Сигнал втором ДТП на пересечении улиц «Висаитова» и «Комсомольская» в Сунже поступил в дежурную смену чрезвычайного ведомства в 18 часов 33 минуты 17 ноября.
При столкновении столкновение Lada Granta, Chevrolet Lacetti и Lada Priora пострадали три человека, которые были госпитализированы в Сунженскую центральную районную больницу.
Причины и обстоятельства происшествий выясняются.
Ранее наше издание информировало, что с начала текущего года, по данным МЧС по региону, в республике в результате ДТП погибло 13 человек и 331 получил травмы.