С 9 ноября жители региона имели возможность задать вопросы о деятельности органов власти, рассказать о проблемах своих населенных пунктов, поднять темы ЖКХ, дорожного хозяйства, образования, здравоохранения и другие.

Все поступившие обращения уже взяты в работу профильными ведомствами и муниципалитетами, сообщили газете «Ингушетия» в кабинете министров региона.

Посмотреть трансляцию можно не только на телеканале «Магас», но и на странице Главы Ингушетии во «ВКонтакте». Радиослушатели смогут присоединиться на волне 88.8 FM.