Прокуратурой Магаса восстановлены пенсионные права 77-летней горожанки 

В ходе проверки выяснилось, что в июне 2025 года размер страховой пенсии по старости заявительницы был необоснованно уменьшен примерно на 12 тысяч рублей.

Прокуратура подала в суд иск, который был удовлетворен. В результате горожанке восстановили прежний размер пенсии и выплатили незаконно удержанные 185 тыс. рублей.