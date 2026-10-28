Прокуратурой Магаса восстановлены пенсионные права 77-летней горожанки 

Хусейн Плиев

Прокуратура Магаса рассмотрела обращение 77-летней местной жительницы, которая сообщила о нарушении своих пенсионных прав, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства республики.

В ходе проверки выяснилось, что в июне 2025 года размер страховой пенсии по старости заявительницы был необоснованно уменьшен примерно на 12 тысяч рублей. 

Прокуратура подала в суд иск, который был удовлетворен. В результате горожанке восстановили прежний размер пенсии и выплатили незаконно удержанные 185 тыс. рублей.

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