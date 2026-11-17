Прокурор республики Андрей Васильченко организовал проверку по факту дорожно-транспортного происшествия по Муталиева Назрани с участием двух легковых автомобилей, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве региона.
Напомним, сигнал о страшной аварии поступил в дежурную смену регионального главка МЧС сегодня в 01.23 мск. Столкнулись Hyundai Solaris и ВАЗ-21114, после чего вторая машина опрокинулась и загорелась.
Четыре человека пострадали, трое из них погибли на месте. Пострадавший находится в реанимационном отделении Ингушской республиканской клинической больницы имени Алаудина Ахушкова.
Отмечается, что на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев.
В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Ход мероприятий прокурором республики взят на контроль.