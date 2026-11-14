Прокуратура Малгобека восстановила права детей на пенсию по потере кормильца 

Малгобекская городская прокуратура отреагировала на обращение местной жительницы, касающееся нарушения пенсионных прав ее детей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства региона.
В ходе проверки было установлено, что двое детей заявительницы получали пенсию по случаю потери кормильца. Однако с сентября по декабрь 2025 года, когда они обучались очно в учреждении среднего образования, выплата пенсии была необоснованно приостановлена по достижении ими 18-летнего возраста.
Отмечается, что причиной послужила справка об обучении, которую сочли не соответствующей установленной законом форме.
Для защиты нарушенных прав прокуратура направила в суд исковое заявление, которое было рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время в пользу обоих детей произведена выплата недополученных средств на общую сумму около 120 тыс. рублей.