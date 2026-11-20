Выяснилось, что мальчик, стоящий на учете в районной больнице с диагнозом «Сахарный диабет 1-го типа», не получал вовремя медицинские изделия, необходимые для непрерывной и точной подачи инсулина.

Суд удовлетворил исковое заявление, благодаря чему ребенок получил необходимое. Городская прокуратуре взяла на контроль исполнение решения суда в части дальнейшего своевременного и бесперебойного обеспечения больного.