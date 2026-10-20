Прокуратура Карабулака выявила в магазинах работников без трудовых договоров 

Отмечается, что записи о приеме на работу в трудовые книжки данных сотрудников не вносились, сведения о доходах и застрахованных лицах в налоговый и пенсионный органы не предоставлялись. Это свидетельствовало о выплате работникам скрытой от налогообложения заработной платы.

Подобная практика негативно отражается как на бюджете, так и на самих работниках: последние лишены конституционных прав и гарантий, предусмотренных законодательством о труде и обязательном социальном страховании, и остаются с минимальными пенсиями и страховыми выплатами.

По фактам неформальной занятости в отношении индивидуальных предпринимателей возбудили пять дел об административном правонарушении по части 4 статьи 5.27 КоАП России (уклонение от оформления трудового договора). Материалы были направлены для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в республике.

По результатам рассмотрения постановлений прокурора руководители торговых точек оштрафованы на 25 тысяч рублей. Назначенные штрафы в настоящее время оплачены.