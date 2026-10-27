Профориентацию учащихся обсудили Глава Ингушетии и директор фонда «Моя история» 

Вопросы совершенствования системы профориентации обсудили на рабочей встрече с директором фонда «Моя история» Иваном Есиным и его коллегами. Рассмотрели пути интеграции школьного образования с текущими потребностями работодателей, сообщил в своем Telegram-канале Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что в регионе уже действует многоуровневая система знакомства с профессиями: занятия «Россия — мои горизонты», проект «Билет в будущее» и профессиональные пробы. Особое внимание уделяется аграрному сектору: количество агротехнологических классов в пяти школах выросло с шести до 13. Это позволяет школьникам освоить практические навыки ведения современного сельского хозяйства еще до получения аттестата.

Глава подчеркнул, что профориентационная работа должна опираться на кадровый прогноз региона, направления подготовки в колледжах и запросы конкретных предприятий. На встрече также обсудили потенциал Ингушского политехнического колледжа имени Юсупа Арапиева как базы для подготовки востребованных специалистов.

По итогам совещания профильным ведомствам поручено совместно с федеральными коллегами разработать рекомендации по синхронизации школьной профориентации с планами развития среднего профессионального образования. Для достижения результата необходима слаженная работа школ, колледжей и работодателей, тем более, есть планы экономического развития, для реализации которых нужны квалифицированные кадры.

«Наша задача — помочь молодым людям сделать осознанный профессиональный выбор и создать условия, при которых они смогут получить нужную специальность и найти применение своим знаниям у себя в республике. Благодарю Ивана Есина и коллег фонда за готовность оказать методическую поддержку. Продолжим эту работу, в том числе с учетом федеральных образовательных инициатив и опыта других регионов. Эта работа важна для нашей республики», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.