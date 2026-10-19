Профилактические беседы о вредных привычках организовали в школах Магаса

В ходе бесед школьникам рассказали о рисках употребления веществ, способных вызывать опьянение и зависимость. Особое внимание уделили бесконтрольному приему лекарственных препаратов, в том числе корвалола, а также употреблению энергетических напитков.

Специалисты объяснили, что прием лекарств без медицинских показаний и контроля может нанести серьезный вред здоровью, привести к токсическому поражению внутренних органов и формированию зависимости. Учащимся также рассказали о возможных последствиях употребления энергетиков, которые могут негативно влиять на нервную систему.

Представители мэрии также призвали родителей присоединиться к профилактической работе, уделять повышенное внимание здоровью детей и интересоваться тем, какие препараты и напитки они приобретают.