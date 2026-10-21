Проект реставрации башенного комплекса «Таргим» согласовали в Ингушетии

Комитет по охране объектов культурного наследия согласовал проектную документацию на реставрацию и консервацию исторических объектов башенного комплекса «Таргим», расположенного в горной части республики.
По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе компании «АСМ Групп», работы планируется провести в текущем году за счёт средств, выделяемых Министерством культуры России.
Проект станет первым совместным опытом работы компаний «АСМ Групп», ИП Балогланова и организации «Госреставрация». Предусмотренные мероприятия направлены на сохранение исторических сооружений комплекса, представляющих культурную ценность.
«Такие инициативы позволяют не только сохранить уникальные архитектурные памятники, но и обеспечить преемственность исторических и культурных традиций ингушского народа», — отметил собеседник.