Продолжается прием обращений к прямой линии с Главой Ингушетии 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба Главы и правительства Ингушетии

19 ноября в 17 часов на НТРК «Магас» состоится прямая линия с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым. В настоящее время продолжается прием обращений от жителей, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.

Отмечается, что чаще всего граждане поднимают вопросы состояния дорог, ЖКХ, работы социальных учреждений, образования и здравоохранения. Ответ получат все: вопросы, не прозвучавшие в эфире, направят в профильные ведомства для рассмотрения. 

Обращения принимаются по номеру 8 (928) 795-78-78 через MAX и Telegram, также с помощью специального чат-бота в Telegram. Формат: только текст или видеообращение. 

Прямую линию покажут на странице Главы Ингушетии во «ВКонтакте» и в эфире национального телеканала «Магас». Радиослушатели смогут присоединиться к трансляции на частоте 88.8 FM.

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