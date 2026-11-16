Продолжается прием обращений к прямой линии с Главой Ингушетии 

Отмечается, что чаще всего граждане поднимают вопросы состояния дорог, ЖКХ, работы социальных учреждений, образования и здравоохранения. Ответ получат все: вопросы, не прозвучавшие в эфире, направят в профильные ведомства для рассмотрения.

Обращения принимаются по номеру 8 (928) 795-78-78 через MAX и Telegram, также с помощью специального чат-бота в Telegram. Формат: только текст или видеообращение.

Прямую линию покажут на странице Главы Ингушетии во «ВКонтакте» и в эфире национального телеканала «Магас». Радиослушатели смогут присоединиться к трансляции на частоте 88.8 FM.