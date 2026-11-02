При содействии УПЧ восстановлено право ребенка-инвалида на соцобеспечение

Как информировали газету «Ингушетия» в аппарате УПЧ, женщина не раз звонила на горячую линию Социального фонда России и обращалась в клиентскую службу, но проблему долго не удавалось сдвинуть с места. Помимо этого, ребенок периодически нуждается в лечении за пределами республики, а это требует дополнительных трат.

Уполномоченный направил в СФР запрос с просьбой разобраться в ситуации. При рассмотрении обращения выяснилось: задержка возникла из-за того, что в системе межведомственного взаимодействия не было документального подтверждения постоянного проживания ребенка на территории России. А ведь именно этот факт считается обязательным условием для назначения выплаты.

Когда были получены надлежащим образом заверенные сведения о регистрации ребенка, социальную пенсию по инвалидности назначили с января текущего года. С учетом проведенной индексации ее размер на сегодняшний день равен 22 617 рублям. Пенсию за весь период с момента возникновения права выплатили.

В итоге, благодаря содействию УПЧ ребенка-инвалида на социальное обеспечение было восстановлено в полном объеме.