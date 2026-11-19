Мужчина увидел в сети объявление о продаже полуприцепа-газовоза вместимостью 50 кубических метров. Стоимость транспортного средства составляла 3 миллиона 490 тысяч рублей. Заинтересовавшись предложением, заявитель связался с человеком, который представился менеджером.

После обсуждения деталей мужчина перевел потенциальному продавцу предоплату в размере 330 тысяч рублей. Тот подтвердил получение средств и заверил, что снимет полуприцеп с продажи, он будет передан покупателю не позднее 13 ноября текущего года.

Однако в назначенный день полуприцеп мужчина так и не получил. Более того, «менеджер» стер всю переписку и перестал выходить на связь.

Таким образом, неизвестный обманным путем завладел деньгами доверчивого покупателя, нанеся ему существенный финансовый урон. По данному факту ведется расследование.

Действия злоумышленника могут быть квалифицированы по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество с причинением значительного ущерба).