В отдел МВД России по Назрани поступило заявление от местного жителя, который стал жертвой интернет-мошенника, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.
Мужчина увидел в сети объявление о продаже полуприцепа-газовоза вместимостью 50 кубических метров. Стоимость транспортного средства составляла 3 миллиона 490 тысяч рублей. Заинтересовавшись предложением, заявитель связался с человеком, который представился менеджером.
После обсуждения деталей мужчина перевел потенциальному продавцу предоплату в размере 330 тысяч рублей. Тот подтвердил получение средств и заверил, что снимет полуприцеп с продажи, он будет передан покупателю не позднее 13 ноября текущего года.
Однако в назначенный день полуприцеп мужчина так и не получил. Более того, «менеджер» стер всю переписку и перестал выходить на связь.
Таким образом, неизвестный обманным путем завладел деньгами доверчивого покупателя, нанеся ему существенный финансовый урон. По данному факту ведется расследование.
Действия злоумышленника могут быть квалифицированы по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество с причинением значительного ущерба).