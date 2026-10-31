При опрокидывании грузовика в Ингушетии пострадал водитель 

Отмечается, что водитель автомобиля КамАЗ на автодороге «Гейрбек-Юрт — Сагопши» потерял контроль над управлением, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.

На место происшествия выезжали сотрудники ПСО «Тарко» и пожарные. Пострадавшего в результате ДТП водителя на машине скорой помощи доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.