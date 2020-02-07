Правовые нормы, регламентирующие вопросы санаторно-курортного обеспечения военнослужащих

Согласно положениям законодательства, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением курсантов военных образовательных организаций), и члены семей военнослужащих-граждан имеют право на санаторно-курортное лечение и организованный отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах соответствующих ведомств.

Эти права и социальные гарантии распространяются также на офицеров, имеющих продолжительность военной службы в льготном исчислении 20 лет и более, уволенных по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоров,!, я или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Этим правом могут воспользоваться прапорщики и мичманы, уволенные с военной службы по тем же основаниям при общей продолжительности военной службы 20 лет и более, а также члены семей офицеров, уволенных по достижении общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения. Указанные граждане, уволенные с военной службы, оплачивают путевки в размере 25 процентов, члены их семей — 50 процентов стоимости путевки. Перечисленным лицам, а также военнослужащим и членам их семей при направлении в санаторно-курортные организации для проведения медицинской реабилитации после стационарного лечения в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии предоставляются бесплатные путевки. Исключение здесь составляют члены семей военнослужащих рядового и сержантского состава, проходящих военную службу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности и поступивших на военную службу по контракт) после 1 января 2004 года, а также члены семей курсантов военных образовательных организаций.

Аналогичным правом в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии пользуются курсанты военных образовательных организаций и военнослужащие. проходящие военную службу по призыву. Остальным военнослужащим и членам их семей путевки в санаторно-курортные организации предоставляются с оплатой 100 процентов стоимости. Без заключения военно-¬врачебной комиссии военнослужащие и члены их семей направляются на льготных основаниях в ведомственные санатории, дома отдыха, базы отдыха по медицинским показаниям и при отсутствии противопоказаний во время отпуска, но не более одного раза в год. Преимущественное право на санаторно-курортное лечение имеют граждане, уволенные с военной службы по перечисленным выше основаниям и являющиеся участниками войны, ветераны боевых действий из числа военнослужащих и пенсионеров Министерства обороны, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Врио военного прокурора гарнизона

майор юстиции М. И. Орлов

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