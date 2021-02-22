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Лучшие защитники Отечества

Образовательные учреждения Росгвардии Ингушетии отметили предстоящий День защитника Отечества

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В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники и военнослужащие Назрановского полка и управления Росгвардии по Ингушетии стали гостями на мероприятиях, проводимых ведомственных детским садом «Солнышко» и школой номер 2 в городе Назрани.

Так, в детском саду «Солнышко» прошел конкурс чтецов, а для гостей мероприятия была подготовлена тематическая программа, сочетающая в себе вокальную часть и творческие постановки.

— Наши ведомственные учебные заведения регулярно демонстрируют высокий уровень работы с подрастающим поколением, — рассказал корреспонденту газеты «Ингушетия» заместитель командира Назрановского полка республиканской Росгвардии по работе с личным составом подполковник Александр Чкареули. — Тематические мероприятия, конкурсы, развитие творческого мышления у детей — все это результат кропотливой работы каждого воспитателя и преподавателя.

Добавим, что школа № 2 организовала турнир по шашкам среди учеников и выставку, а в торжественную часть включила различные конкурсы для детей, по итогам которых были определены «лучшие защитники Отечества».

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