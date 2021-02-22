Так, в детском саду «Солнышко» прошел конкурс чтецов, а для гостей мероприятия была подготовлена тематическая программа, сочетающая в себе вокальную часть и творческие постановки.

— Наши ведомственные учебные заведения регулярно демонстрируют высокий уровень работы с подрастающим поколением, — рассказал корреспонденту газеты «Ингушетия» заместитель командира Назрановского полка республиканской Росгвардии по работе с личным составом подполковник Александр Чкареули. — Тематические мероприятия, конкурсы, развитие творческого мышления у детей — все это результат кропотливой работы каждого воспитателя и преподавателя.

Добавим, что школа № 2 организовала турнир по шашкам среди учеников и выставку, а в торжественную часть включила различные конкурсы для детей, по итогам которых были определены «лучшие защитники Отечества».