— Магомед-Бек Магомедович, расскажите нам, что происходит с инфляцией в целом по стране?

Годовая инфляция по России в целом в декабре 2019 года составила 3,0%, что на 0,5 п. п. меньше, чем в ноябре (по итогам 2018 г. — 4,3%). Сдерживающее влияние на нее продолжали оказывать расширение предложения продовольствия, укрепление рубля, слабая динамика спроса, а также разовые события, включая эффекты базы. Продолжилось замедление как годового роста цен на основные группы товаров и услуг, среди которых наиболее заметно — на продовольственные товары, так и годовых показателей, отражающих устойчивые процессы в ценовой динамике.

— По данным Росстата, официальная инфляция снижается, но цены продолжают расти. Почему?

Выражение «низкая инфляция» означает медленный рост цен, а не приостановление или отсутствие роста. Но многим действительно может показаться, что рост цен опережает официальную инфляцию.

Здесь необходимо учесть несколько факторов: это и индивидуальная потребительская корзина отдельного потребителя, которая может отличаться от корзины Росстата, это и временной интервал, в котором отслеживается изменение цен, и личное восприятие цен.

Дело в том, что у каждой семьи существует своя потребительская корзина. В одних семьях чаще употребляют мясо и мясные продукты, в других любят сладкое и выпечку, в третьих появились дети и много денег уходит на детское питание и одежду. Соответственно, потребители будут, прежде всего, обращать внимание на изменение цен в той группе товаров, которая для них наиболее важна. Никогда не бывает такого, чтобы одновременно равномерно подорожали все товары и услуги из потребительской корзины. Что-то дорожает, на что-то цена в течение нескольких лет не меняется совсем, а какие-то товары или услуги даже дешевеют. Обычно мы замечаем цены только на те товары, которыми чаще пользуемся. И потом, люди, как правило, сравнивают цены от месяца к месяцу и не помнят, сколько стоили эти же продукты год назад.

— А как обстоят дела с инфляцией конкретно в нашей республике? Что подорожало больше всего и есть ли товары, цены на которые не растут или, наоборот, снижаются?

В целом инфляция в Ингушетии в прошлом году была одной из самых низких в СКФО. В 2019 году цены увеличились всего на 3,3%. В декабре отметилось замедление годовой инфляции на продовольствие с 4,4% до 4,2%, обусловленное снижением цен на овощи, картофель и сахар. Годовая инфляция на непродовольственные товары и услуги в регионе сложилась на уровне 3,3% и 1,2%, соответственно.

В качестве основных причин низкой инфляции в 2019 году можно отметить высокий урожай в прошлом году, рост продукции собственного производства и развитие инфраструктуры торговой сети в регионе.

Прошлогодний урожай сельскохозяйственной продукции (помидоры, огурцы, картофель, лук и другие) благодаря хорошим погодным условиям был значительно выше, чем годом ранее, что поспособствовало ее удешевлению.

Снижение цен на сахар обусловлено ростом урожая свеклы в 2019 году, а также развитием конкуренции на местном рынке. Цены на сахар имеют важное значения для населения региона и, с точки зрения его религиозных особенностей. Как мы знаем, в Исламе милостыня нуждающимся является неотъемлемым и обязательным условием. Один из наиболее почитаемых у мусульман видов является, так называемая, «белая» милостыня (сахар и мука). Поэтому сахар пользуется высоким потребительским спросом.

Повышение цен на молоко и масло обусловлено сложностями при транспортировке, а также сокращением производства этих продуктов в личных подсобных хозяйствах жителей республики. В регионе не так много поставщиков с термоизоляторами (специализированым автотранспортом), поэтому вопрос транспортировки актуализируется по мере роста потребительской активности.

— Почему нельзя просто снизить цены на наиболее востребованные товары?

В рыночной экономике цены формирует рынок. Спрос рождает предложение, и таким образом устанавливается рыночное равновесие. При искусственном снижении цен (этот процесс называется дефляцией) возникает ситуация, в которой потребительский рынок будет испытывать дефицит в определенных товарах и услугах. Кроме этого, стимулируя развитие скрытой инфляции, чтобы остаться на плаву и удержать невыгодные цены, продиктованные сверху, производители будут жертвовать качеством.

Кроме того, если цены на товары снижаются, потребитель откладывает покупки в ожидании еще более низких цен. Производитель не может реализовать товар, и вынужден сокращать производство. Как следствие, сокращаются рабочие места, начинается рост безработицы. И вот, казалось бы, товары на прилавках по вполне доступным ценам, но покупать их просто не на что. Вот такую цепь неприятных закономерностей может повлечь за собой дефляция.

По этой причине стабильно низкая инфляция — предпочтительное условие, которое стимулирует спрос, способствует расширению производства и инвестированию в экономику.

Для развития экономики нужна низкая предсказуемая инфляция. И здесь очень важна стабильность: инфляция, устойчиво находящаяся вблизи 4%, позволяет и населению, и бизнесу уверенно планировать действия, связанные с финансами, и не дает обесцениваться сбережениям. Это оптимальный и наиболее благоприятный для нашей страны уровень инфляции, который позволяет развиваться экономике.

— Что такое инфляционные ожидания населения и как они могут влиять на реальную инфляцию?

Инфляционные ожидания — это то, какой рост цен ожидают в будущем домохозяйства и бизнес. Это очень важный показатель для центральных банков, целью которых является поддержание ценовой стабильности.

Представьте, что мы с вами имеем высокие инфляционные ожидания, то есть, уверены, что в ближайший год цены вырастут очень сильно. Что мы будем делать? Постараемся купить все сейчас «впрок», чтобы не переплатить потом. Продавцы увидят, что спрос резко растет, и начнут повышать цены, пытаясь побольше заработать. Так инфляция пойдет вверх.

Поэтому для Банка России важно, чтобы люди ощущали низкую инфляцию и верили, что таковая возможна на долгосрочном горизонте. По данным опросов Банка России население и бизнес сохраняют стабильную динамику инфляционных ожиданий.

— Как вообще Банк России влияет на инфляцию?

Наш главный инструмент — ключевая ставка.

Это процент, под который Банк России дает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Она влияет на ставки по вкладам и кредитам коммерческих банков. Когда ключевая ставка растет — кредиты для населения и бизнеса дорожают. Но одновременно с этим растет и доходность по вкладам. В этот период становится выгоднее сберегать средства. В итоге спрос падает и, соответственно, темп роста цен замедляется.

Когда Банк России снижает ключевую ставку, снижаются и ставки в коммерческих банках — как при выдаче кредитов, так и по вкладам. Поэтому потребительская активность населения в периоды снижения ключевой ставки растет. Растет спрос, и темпы роста цен ускоряются.

— Какой прогноз Банка России по инфляции в целом по стране на ближайшее время?

По прогнозу Банка России, в начале 2020 года снижение годовой инфляции в целом по стране продолжится, в том числе за счет выхода из расчета эффекта повышения ставки НДС в начале 2019 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5 — 4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.